Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 11:07
11:06
Общество
Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшим от ЧС регионам Дальнего Востока
11:05
Экономика
Дилеры предупредили россиян о подорожании подержанных автомобилей
11:02
Происшествия
Работницу сафари-парка в Чили загрыз тигр
11:02
Армия
Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
10:55
Происшествия
Жители хакасского села простились с убитой рецидивистом семьей
10:54
Общество
Apple будет проверять переписку и iCloud на наличие запрещенных фото
10:53
Технологии
Рогозин раскрыл смысл секретных плакатов на предприятии Роскосмоса
10:53
Общество
Русский офицер стал причиной гибели легендарной Маты Хари
10:51
Общество
Американский блогер понял, почему у россиянок много времени уходит на сборы
10:51
Армия
Депутат Морозов назвал главную опасность иллюзии Киева о войне с Россией
Все новости

Главу неаполитанской мафии «Каморра» задержали в аэропорту Рима

  /   Обновлено: 07 августа 2021 10:40
Происшествия
Главу неаполитанской мафии «Каморра» задержали в аэропорту Рима
pixabay.com

Рим, 7 августа. Итальянские карабинеры задержали Чампино Марию Личчарди, которая, по версии следствия, руководит кланом неаполитанской мафии «Каморра», пишет La Repubblica.

По информации издания, женщину взяли под стражу в римском аэропорту, откуда она планировала вылететь в Испанию. Кроме того, Личчарди подозревают в мошенничестве, вымогательстве и иных преступлениях. В 2009 году она вышла на свободу после восьмилетнего тюремного заключения.

«Каморра» считается одной из самых жестоких мафиозных группировок Италии. Под ее контролем находится утилизация токсичных отходов, которые закапываются в землю, несмотря на угрозу для людей и окружающей среды.

В апреле при аналогичных обстоятельствах был задержан Джузеппе Кальварузо, которого считают главарем мафии «Коза Ностра». Мужчина долгое время проживал в Бразилии и прилетел к родным в Италию на Пасху. Его поймали в аэропорту.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Главу неаполитанской мафии «Каморра» задержали в аэропорту Рима
рим задержание каморра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru