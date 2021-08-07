Главу неаполитанской мафии «Каморра» задержали в аэропорту Рима

Рим, 7 августа. Итальянские карабинеры задержали Чампино Марию Личчарди, которая, по версии следствия, руководит кланом неаполитанской мафии «Каморра», пишет La Repubblica.

По информации издания, женщину взяли под стражу в римском аэропорту, откуда она планировала вылететь в Испанию. Кроме того, Личчарди подозревают в мошенничестве, вымогательстве и иных преступлениях. В 2009 году она вышла на свободу после восьмилетнего тюремного заключения.

«Каморра» считается одной из самых жестоких мафиозных группировок Италии. Под ее контролем находится утилизация токсичных отходов, которые закапываются в землю, несмотря на угрозу для людей и окружающей среды.

В апреле при аналогичных обстоятельствах был задержан Джузеппе Кальварузо, которого считают главарем мафии «Коза Ностра». Мужчина долгое время проживал в Бразилии и прилетел к родным в Италию на Пасху. Его поймали в аэропорту.