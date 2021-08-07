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Россияне в 2020 году чаще сталкивались с «черными» кредиторами

  /   Обновлено: 07 августа 2021 10:34
Экономика
Россияне в 2020 году чаще сталкивались с «черными» кредиторами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 августа. За прошедший год россияне стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами. Так, доля тех, кто имеет отрицательный опыт взаимодействия с ними, выросла до 18% с 16% годом ранее.

Сервис онлайн-кредитования IDF Eurasia провел исследование среди 5,1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет из всех регионов страны. Под «черными» кредиторами понимались любые компании, которые предоставляли займы, не имея лицензии Центробанка РФ.

Доля россиян, осведомленных о деятельности нелегальных кредиторов, также выросла до 37%, передает РИА Новости. В то же время количество тех, кто впервые слышит о нелегальной деятельности на рынке кредитования, сократилось с 22% до 14%.

Около 43 млн граждан России имеют обязательства перед банками, заявил ранее член Совета НАПКА Павел Михмель. Среднегодовой прирост клиентов кредитно-финансовых организаций составляет от 3% до 5%.

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опрос нелегальные кредиторы IDF Eurasia
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