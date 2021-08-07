Пожарные спасли из огня 64-летнего мужчину в Орле

Орел, 7 августа. В Железнодорожном районе Орла произошел серьезный пожар в частном доме. Сотрудники МЧС вывели из горящего здания мужчину.

Пламя быстро распространялось и угрожало соседним строениям. Из дома шел густой дым. Спасатели нашли в помещении 64-летнего мужчину.

Его удалось вывести из горящего дома и передать медикам. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции спасли жизнь водителю, сообщал ФАН. Он умирал в собственной машине в Ногинске Московской области.