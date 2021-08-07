Медсестра уволилась из больницы в США и стала миллионером

Вашингтон, 7 августа. Молодая американка потратила последние деньги на создание собственного предприятия и достигла успеха благодаря социальным сетям.

Медсестра из США Изабель Санчес уволилась с работы и создала собственный бренд модной одежды. Благодаря удачному взаимодействию с социальными сетями она смогла быстро привлечь покупателей и стать долларовым миллионером, сообщает издание The Sun.

Отмечается, что 25-летняя Санчес работала не только медсестрой, но и официанткой, чтобы прокормить себя и маленького сына. Кроме того, она должна была выплатить около 70 тысяч долларов за обучение. На открытие собственного дела американка потратила последние деньги — 200 долларов.

Сейчас ежемесячный доход девушки исчисляется миллионами долларов. Это позволило ей приобрести дом в штате Флорида и оплатить обучение сыну. Количество подписчиков на аккаунтах Санчес в социальных сетях выросло с 300 человек до 40 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, исследователь Сара Гилберт была выбрана в качестве прообраза куклы линейки Barbie. Женщина принимала участие в разработке вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca.