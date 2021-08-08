Цхинвал-2008: фрагменты пятидневной войны

Прошло 13 лет с момента грузино-осетинского конфликта. За это время многое было сказано и предано анализу. Многое подвергнуто сомнению, в том числе правильность принятия решений. Но в нашей памяти остались все, кто отдал жизнь за справедливость и мир во время этого пятидневного конфликта. ФАН собрал архивные аудиозаписи бесед с очевидцами тех дней и решил опубликовать материал в память о трагических событиях августа 2008 года.

Записи бесед велись в 2008–2009 годах, задолго до раскола Украины и событий, которые сейчас будоражат политическую мировую арену. Должности собеседников, их взгляды и суждения мы оставили такими, какими они были на момент интервью.

Павел Зарифуллин /

Грузино-осетинская трагедия вчера и сегодня

Сегодня этот вопрос стоит не менее актуально, учитывая августовский срез текущего года, когда семь стран, в число которых вошли США, Великобритания и Франция, потребовали от России вывести свои войска и отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, прикрываясь очередной годовщиной. Но давайте вспомним, как это было.

7 августа 2008 года в 23:30 по московскому времени, несмотря на все заверения Михаила Саакашвили (президент Грузии в 2008 году. — Прим. ФАН) о готовности начать переговоры, грузинские войска начали обстрел Цхинвала, а южноосетинские подразделения окрыли ответный огонь. Весь мир в это время смотрел открытие Олимпиады в Пекине, только российские власти быстро и адекватно среагировали на сложившуюся ситуацию.

За ночь на Цхинвал обрушились сотни ракетных ударов, которые уничтожили город и загнали людей в подвалы.

«По планам Саакашвили ни одного осетина к этому часу на территории Южной Осетии не должно было остаться», — рассказывал Александр Проселков, руководитель Южного координационного центра Международного евразийского движения, лидер ЕСМ по ЮФО 2008–2009 г.

По мнению лидера ЕСМ по ЮФО, все осетины должны были быть либо убиты, либо запуганы до основания, чтобы уже никогда не вернуться в родные края. Ведь все люди, находящиеся там, постоянно ходят под угрозой смерти.

«Картины, которые раскрывает разрушенный Цхинвал, описать невозможно — это надо видеть. Каркасы домов, корпуса с черными дырами, кто жил в гостинице «Алан» не поверит, что она вся изрешечена пулями от крупнокалиберных пулеметов. А произошло это потому, что когда грузины входили в Цхинвал, то вначале они били из пушек и пулеметов по всем жилым домам, по многоэтажкам, по хрущевкам, по частному сектору. Причем тактика грузинской армии была схожа с американской, которая применялась во время иракской компании. То есть за каждым танком ехал «хамер» или «УАЗ» с открытым верхом, оснащенный пулеметом, и после взрыва на любое шевеление, будь это человек, собака, кошка, осыпался град пуль из крупнокалиберных пулеметов», — делился Александр Проселков.

В те дни лидер ЕСМ Павел Зарифуллин, координатор евразийской гуманитарной миссии в Южной Осетии, рассказывал, как грузинский танк расстрелял здание телевидения.

Павел Зарифуллин /

«Во двор, где располагалось южно-осетинское телевидение, въехал танк и расстрелял из пушки и пулеметов здание телевидения в упор. Как это назвать? Я просто не нахожу слов. Ведь журналисты — это сторонние наблюдатели. Все знают, что им нельзя брать в руки оружие, их оружие — это фотокамеры, диктофоны, ручки, блокноты и видеокамеры. Грузинские войска раздолбили даже здание ОБСЕ, для них в эти часы все было неважно. Дело в том, что данная операция была подготовлена и очень тщательно продумана. Уже даже известно из наших источников, каким образом Саакашвили удалось собрать такое количество танков — 750 штук: все они были переданы ему из стран Восточной Европы. Естественно, создать за пять лет боеспособную армию дорого стоит и мало кому это удавалось. Поэтому грузинское правительство пошло другим путем. Они прогнали часть своей армии через американские горячие точки: Ирак, Афганистан, где с ними плотно работали американские инструкторы. А чтобы создать высокий боевой дух в самой армии, были приглашены и наемники. Очень активно шла политическая пропаганда, вербовочная работа. Думаю, со временем эти факты будут разоблачены. Сегодня с нами тоже воюют не только этнические грузины, все так же, как в Чечне. Есть и украинцы, и прибалты. То есть состав грузинской армии интернациональный, а у руля в основном стоят американские инструкторы. То же касается и грузинской авиации, которая была на пороге войны еще в зачаточном состоянии. Сами подумайте: воссоздать авиационную базу на пустом месте практически невозможно. Поэтому не удивляйтесь, что грузинский летчик, которого допрашивают сейчас во Владикавказе, может говорить только на английском языке, а захваченные в плен грузинские ополченцы оказались афроамериканцами», — говорил координатор евразийской гуманитарной миссии в Южной Осетии Павел Зарифуллин.

Необходимо добавить, что эти ребята оказались там неслучайно. Дело в том, что Южная Осетия в то время, да и сегодня, является одним из важных стратегических пунктов Международного евразийского движения. Ведь президент Южной Осетии Эдуард Кокойты (президент Республики Южная Осетия в 2008 году. — Прим. ФАН) был членом высшего совета евразийского движения союза молодежи на объединенной территории Осетии и Алании. Так что Южная Осетия для волонтеров ЕСМ была практически вторым домом.

Павел Зарифуллин /

Именно поэтому в первые часы обстрела, когда появились раненные, нашлись волонтеры, которые оказывали медицинскую и психологическую помощь всем нуждающимся.

Услышав про первые обстрелы Южной Осетии, ребята предложили коллегам провести выставку картин своего друга и соратника Алексея Беляева-Гинтовта и, убедив их, что картины отобразят несломленный дух и напомнят о дружбе народов, отправились в Цхинвал.

Живопись под минометным огнем

Как вспоминают участники художественного перформанса, чувства при въезде в Цхинвал были противоречивые.

«Когда мы въезжали, нашему взору открылись русские военные колонны, входящие в город. Я обратил внимание на лица осетинских мужчин. Такие крепкие кавказские ребята в камуфляже стояли и плакали: плакали от счастья, плакали, понимая, что русские их не бросили, что Россия с ними. Это были слезы радости, которые на словах передать невозможно. Мы привезли картины, но оказалось, что выставку делать негде. Весь Цхинвал был разрушен практически до основания. Тем не менее никакими бомбежками ни осетинский народ, ни нас было не запугать. Мы расположились уютно на улице, и, когда осетины смотрели картины и восхищались художественными образами, стало ясно, что плевать они хотели на грузинские снаряды. После того как завязались бои, мы с Алексеем пережили незабываемое страшное чувство минометного обстрела. В такие моменты вспоминаешь всю жизнь по часам и минутам и всех родственников одновременно. А все происходящее в целом напоминало некий футбольный матч на минном поле», — вспоминал Павел Зарифуллин.

Художник Алексей Беляев-Гинтовт, представитель ЕСМ по межкультурным взаимоотношениям, дополняет рассказ своими впечатлениями о нахождении в Джаве (районный центр, курортный поселок городского типа в Южной Осетии. — Прим. ФАН). По его словам, человеческую панику описать словами невозможно.

Павел Зарифуллин /

«Одни говорят одно, другие — другое, причем каждые 15 минут новые слухи. Кто-то говорит, что сейчас придут грузинские танки, через минуту расползается слух, что русские танки взяли Тбилиси, через 10 минут беженцы ищут пропавших родственников, все куда бегут, ждут обстрела, кричат — начинается настоящий хаос, описанный Данте. Но есть среди них и те, кто принципиально не хочет прятаться в бомбоубежище, а идет к своим полуразрушенным многоэтажкам со словами: «Если снаряд попадет, значит, попадет. Но зато я умру, плюя с высоты на грузинские танки». Вот оно — мужество осетинского народа», — делился художник Алексей Беляев-Гинтовт.

За первые сутки боевых действий погиб практически весь осетинский спецназ. Только благодаря их храбрости Михаил Саакашвили не смог быстро осуществить свой план.

Павел Зарифуллин /

Раскол Украины начался с Южной Осетии

В целом вся ситуация выходит за рамки представления о войне. Она не дает права убивать детей, осетинских собак, кошек, убивать стариков. Но осетинам хватило мужества пройти и через это. Маленький героический народ, который отстоял честь России и повторил подвиги древних нартов.

На такое утверждение нас натолкнула беседа с Леонидом Савиным — одним из первых политических беженцев, попросившим политического укрытия в России. В 2008 году Савин координировал украинский добровольческий корпус ЕСМ в поддержку Южной Осетии. Он отмечал, что в Цхинвал их корпус привез своих добровольцев из Украинского союза евразийской молодежи, которые случайно встретили там своих земляков, которыми оказались украинские спецназовцы.

«Официально Киев заявил, что отправил в Цхинвал 20 человек спецназа, причем мотивы их командировки из разных источников звучали по-разному. Один уверял, что это было проделано для контроля и наведения порядка под флагом миротворческой миссии, другой источник сообщал, что киевский спецназ был отправлен в Грузию для обучения ведению боевых действий в горной местности. Как бы там ни было, но я располагаю сведениями, что около 500 человек украинских солдат сражаются очень храбро на стороне грузин, убивая осетин. Я был свидетелем случая, когда наши подстрелили одного грузинского ополченца и во время осмотра нашли у него нашивку украинского спецназа с летучей мышью. То есть с эмблемой «спецназ украинского министерства обороны». С одной стороны, за осетин, я не буду скрывать, бьются ребята с Восточной Украины, а с другой — проамериканская часть украинцев на стороне грузин», — пояснял Алексей Савин.

Павел Зарифуллин /

Незадолго до трагических августовских событий 2008 года на территории Южной Осетии проводились учения на тему возможного военного конфликта. Это было сделано, чтобы люди имели воинскую подготовку, а также могли оказать первую медицинскую помощь. Поэтому с первыми обстрелами в южные регионы Осетии прибыли украинские добровольцы с Донбасса.

Павел Зарифуллин /

С начала боевых действий в Осетии часть украинских националистов из объединений украинских национал-радикалов заявили о желании выступить в вооруженном конфликте на стороне Грузии. Украинские спецназовцы также прибыли туда якобы для отработки учений в горной местности, но по факту — приняли участие в истреблении жителей Осетии.

Американский след

За всю историю Международного евразийского движения волонтеры побывали в различных горячих точках. И, глядя на разрушенный Цхинвал, моментально вспомнили Косово.

«Разрушенный Цхинвал мне напомнил Косово. Скажем, если бы Саакашвили провернул там все по плану, то Осетия точно стала бы похожа на Косово. Ведь там сейчас стоят миротворцы около каждого православного храма и решают, можно ли тебе попасть в храм помолиться или нет. Стоит какой-нибудь финн или араб и говорит, можно ли тебе сегодня помолиться. Я считаю, что в Косово американцы всего лишь отработали систему, как вести себя на зачищенных территориях. Я говорю «американцы» только потому, что отказываюсь верить, что грузины сами додумались до того, чтобы мирный город долбить из гаубиц, систем массового огня, града или крупнокалиберных пулеметов. Это явно выполнялось с чей-то подачи. Сжечь мирный город до угля, а потом войти и убивать жителей — это же вообще кошмар. Матери ведь этому их не учили? Ситуация удивляет вдвойне, когда задумаешься, что ни в каких других этнических группах нет такого количества смешанных браков, как между грузинами и осетинами. Осетины — маленький народ, гордый и родственный нам. Мы знаем, что был геноцид против сербов, только за него сербы сейчас сидят в тюрьмах. Если бы русские не ввели свои войска, было бы то же самое. Это и есть политика запада — логика двойных стандартов», — пояснял координатор евразийской гуманитарной миссии в Южной Осетии Павел Зарифуллин.

Сейчас, глядя на ситуацию через призму прожитых лет, можно смело сказать, что данная операция планировалась не один день и была в некий час икс приведена в действие по технологии отработанных Западом сетевых войн. То есть логика Буша — это логика неоконсерваторов. Саакашвили понимал свою безнаказанность, зная, что за ним стоят регулярные силы другой страны.

Павел Зарифуллин /

Вся эта спланированная акция с атакой на Цхинвал была проведена только для того, чтобы разжечь масштабный конфликт на Северном Кавказе. Можно сказать, некая решимость на третью мировую. И когда российское руководство решилось косвенно вводить танки и вооруженные силы в Осетию, мы дали понять, что к третьей мировой готовы.

Никто не знал, что было бы, если бы не было западных агентурных сетей, когда через этнические организации, националистические организации, различные НПО Запад диктовал свои правила. Все было направлено на развитие агентурных сетей на Северном Кавказе. Все это сетевая подготовка к постепенному расколу остатков и без того обессиленной России.

Огромная агентурная сеть Запада продолжает работать и сегодня, убеждая мировую общественность и российское руководство, что, мол, мы все сделали, все зачистили, пора отзывать войска. И если мы остановимся или пойдем на попятную, что будет — неизвестно.