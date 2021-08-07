Россиянам назвали пять свойств малины, которые способствуют долголетию

Москва, 7 августа. Популярная летняя ягода малина издавна славится своим благотворным влиянием на здоровье. Всего одна чашка обеспечивает организм более 50% от минимальной дневной нормы витамина С.

Ученые выделили пять свойств этой ягоды, которые способствуют долголетию. В первую очередь малина снижает уровень холестерина. Согласно научным исследованиям, у пациентов с метаболическим синдромом, получающих экстракт малины в течение 12 недель, фиксировалось снижение общего холестерина.

Также малина способна регулировать уровень сахара в крови. Именно добавление в ежедневный рацион малины может стать разумным шагом при диабете. Кроме того, эта вкусная летняя ягода подавляет рост раковых клеток, регулирует пищеварение и благотворно влияет на здоровье сердца благодаря большому содержанию витамина C.

Малина оказалась полезной и для переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, терапевт Римма Мойсенко.