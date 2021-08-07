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Снижение уровня бедности зафиксировано в России
Экономика
Снижение уровня бедности зафиксировано в России
pixabay.com

Москва, 7 августа. Доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 12,1%, следует из отчета Росстата. По итогам второго квартала в РФ, у 17,7 млн человек доходы были ниже прожиточного минимума.

Снижение уровня бедности объясняется введением «более жестких критериев назначения материальных выплат». Благодаря этому удалось значительно снизить дифференциацию распределения расходов, а значит, и уровень бедности, подчеркнули в ведомстве.

Минтруд России, в свою очередь, объяснил эту тенденцию «стабилизацией ситуации на рынке труда», в том числе планомерным восстановлением деловой активности в стране. Уровень безработицы также снизился с 5,8% до 4,8%. Еще одна причина — поддержка малообеспеченных семей с детьми, подчеркнули в министерстве.

Росстат ранее зафиксировал снижение роста цен на продукты, в среднем показатель уменьшился на 0,5%. Сильнее всего подешевели картофель, огурцы, свекла, лук, бананы, морковь, виноград, грибы и яйца.

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