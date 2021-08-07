В ЛНР обвинили ВСУ в гранатометном обстреле двух прифронтовых населенных пунктов

Луганск, 7 августа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки два раза открывали огонь по населенным пунктам на линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что под огнем ВСУ оказались населенные пункты Золотое-5 и Голубовское. Украинская сторона вела обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что ВСУ расположили запрещенное вооружение в 11 населенных пунктах у линии соприкосновения. По данным Народной милиции, украинская армия за неделю 11 раз открывала огонь по территории республики.