Двое военнослужащих попали в больницу после нападения крокодила в Австралии

Канберра, 7 августа. Военнослужащие стали жертвами нападения крокодила в австралийском городе Квинсленд. Инцидент произошел в водах реки Локхарт.

Один из мужчин в момент нападения находился в воде. Он получил многочисленные травмы головы, грудной клетки и руки. Его товарищ пытался ему помочь, но крокодил успел напасть и на него.

Первая помощь была оказана членами экипажа армейской баржи. После пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. Один из военнослужащих находится в тяжелом состоянии, другой повредил запястья и руки, его состояние медики оценивают как стабильное.

В Минобороны Австралии подтвердили личности военнослужащих, но были ли они на момент нападения при исполнении служебных обязанностей — не разглашается. Река Локхарт известна своими опасными обитателями.