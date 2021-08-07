Доктор Комаровский предупредил об опасности бездумного употребления омега-3

Москва, 7 августа. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно употреблять популярную биодобавку без негативных последствий для здоровья.

По словам специалиста, омега-3 может быть опасной, если применять ее в качестве лекарства. Однако многие пациенты игнорируют рекомендации врачей и воспринимают биодобавку как главный препарат, пренебрегая нормальным лечением.

«Это настолько опасно, настолько нежелательно, что из-за этого огромное количество серьезных медицинских организаций избегают включать в протоколы лечения или профилактики заболевания омегу-3», — рассказал Комаровский.

Медик подчеркнул, что омега-3 может использоваться только с другими лекарства, но никак не отдельно. Лучше всего эта добавка усваивается, если поступает в организм с мясом рыбы.

Евгений Комаровский ранее объяснил, как получить точный ПЦР-тест на коронавирус. Очень важно, чтобы процедуру проводили специально подготовленные люди.