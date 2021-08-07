InsideOver: самолет ВВС США потерпел фиаско при поиске «следа России» над Балтикой

Рим, 7 августа. Самолет-шпион Военно-воздушных сил США совершал весьма странные перелеты на Балтийским морем. Итальянские аналитики предполагают, что он пытался обнаружить «российский след».

Обозреватели издания InsideOver пишут, что самолет ВВС США специального назначения Boeing WC-135W провел крайне странные маневры над Балтийским морем в поисках «следа России». Как передает «ПолитРоссия», данное воздушное судно считается «детектором ядерных боеприпасов» и специализируется на обнаружении радиоактивных изотопов.

«У ВВС США два таких самолета, и они оба дислоцированы на авиабазе Оффатт в Небраске. В наши дни они летают довольно редко», — отмечают журналисты из Италии.

Эксперты полагают, что полет WC-135W может быть связан с новостями о подводной лодке ВМФ РФ «Орел», которая, согласно информации военного ведомства Дании, якобы столкнулась с техническими трудностями неподалеку от острова Сехеро. Вашингтон мог отправить свой самолет-шпион на поиски ядерного следа субмарины. Однако аналитики InsideOver уверены, что американские военные скорее всего потерпели полное фиаско в своих поисках, поскольку подлодка продолжила свою навигацию и, соответственно, не столкнулась с ками-либо серьезными проблемами.

Ранее сообщалось, что ВВС США озвучили вероятную причину крушения истребителя F-22 Raptor. Истребитель мог упасть из-за ошибок во время мойки, сообщили в ведомстве.