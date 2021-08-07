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Скриншоты назвали одной из главных причин утечки данных
Общество
Скриншоты назвали одной из главных причин утечки данных
pixabay.com

Москва, 7 августа. Функция скриншота обладает рядом существенных недостатков, особенно для крупных компаний, работающих с конфиденциальной информацией.

Скриншоты в большинстве случаев могут привести к утечке данных, рассказал управляющий партнер B&C agency Марк Шерман. По его словам, эта проблема стала еще более насущной на фоне появления удаленного режима работы.

«Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах», — цитирует Шермана агентство «Прайм».

В результате в Сети могут оказываться сведения, которые не предназначены для чужих глаз. Этим часто пользуются конкуренты, которые могут оперировать полученной информацией в своих интересах. При этом цели их могут заметно разниться от воровства бизнес-модели компании до массовой публикации неблагоприятных для первого предприятия новостей.

IT-специалист Анастасия Ильичева ранее рассказала о скрытых функциях, которые можно найти в каждом смартфоне. Такой функционал поможет упростить работу с устройством.

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