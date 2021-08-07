Россиянам рассказали, сколько будут действовать купленные до пандемии авиабилеты

Москва, 7 августа. Сроки действия авиационных билетов и путевок, которые были приобретены до пандемии, назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Руководители авиационных компаний не стремятся обменивать купленные билеты и нереализованные туры на деньги. Некоторые могут пойти на встречу только «по настоятельному желанию» путешественника, объяснила в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Ломидзе.

При этом тур можно отложить на любое время до окончания 2023 года или реализовать путевку. Нужно отправиться через выбранную авиакомпанию в государство, куда куплен тур и билеты, если границы с ним открыты. Также можно отказаться от планов на путешествие и оформить возврат средств, но до конца 2023 года сделать это будет сложно, предупредила эксперт.

Россиянам ранее порекомендовали приобретать путевки за границу на конец августа. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.