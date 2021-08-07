Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 11:05
11:02
Происшествия
Работницу сафари-парка в Чили загрыз тигр
11:02
Армия
Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
10:55
Происшествия
Жители хакасского села простились с убитой рецидивистом семьей
10:54
Общество
Apple будет проверять переписку и iCloud на наличие запрещенных фото
10:53
Технологии
Рогозин раскрыл смысл секретных плакатов на предприятии Роскосмоса
10:53
Общество
Русский офицер стал причиной гибели легендарной Маты Хари
10:51
Общество
Американский блогер понял, почему у россиянок много времени уходит на сборы
10:51
Армия
Депутат Морозов назвал главную опасность иллюзии Киева о войне с Россией
10:45
Политика
Депутат Рады назвал плохим сигналом слова Зеленского о жителях Донбасса
10:43
Нагорный Карабах
Посол США посетила Сюник, в Армении новый министр обороны
Все новости

Афганские войска за сутки ликвидировали 385 талибов в рамках масштабной операции

  /   Обновлено: 07 августа 2021 10:18
Армия
Афганские войска за сутки ликвидировали 385 талибов в рамках масштабной операции
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Кабул, 7 августа. Афганские правительственные войска развернули масштабную контртеррористическую операцию в 14 провинциях республики.

По данным Министерства обороны Афганистана, только за сутки военные ликвидировали 385 боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1. Еще 210 членов вооруженного формирования были ранены.

Ранее сообщалось, что в Афганистане также был ликвидирован Абид Мавлави, который считался «теневым губернатором» движения «Талибан». Он был убит в провинции Нимроз в ходе операции ВВС страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Афганские войска за сутки ликвидировали 385 талибов в рамках масштабной операции
афганистан талибан вс афганистана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru