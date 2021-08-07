Афганские войска за сутки ликвидировали 385 талибов в рамках масштабной операции

Кабул, 7 августа. Афганские правительственные войска развернули масштабную контртеррористическую операцию в 14 провинциях республики.

По данным Министерства обороны Афганистана, только за сутки военные ликвидировали 385 боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1. Еще 210 членов вооруженного формирования были ранены.

Ранее сообщалось, что в Афганистане также был ликвидирован Абид Мавлави, который считался «теневым губернатором» движения «Талибан». Он был убит в провинции Нимроз в ходе операции ВВС страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.