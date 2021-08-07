Невролог Чупанова назвала пять способов справиться с метеочувствительностью

Москва, 7 августа. Невролог Разият Чупанова перечислила ряд правил, соблюдение которых поможет справиться с ухудшением самочувствия при резкой смене погоды.

По словам специалиста, обычно метеочувствительностью страдают люди с хроническими заболеваниями. Она отметила, что чаще всего это ревматизм, артриты, сердечно-сосудистые заболевания, а также тревожные и депрессивные расстройства.

Медик отметила, что пациенты с хроническими бронхолегочными заболеваниями остро реагируют на метеоизменения при снижении температуры тела. Однако люди с сердечно-сосудистой патологией напротив, при повышенной.

Чупанова считает, что побороть метеозависимость поможет длительный сон. Также для лучшего самочувствия стоит уменьшить уровень стресса. Россиянам следует гулять при любой погоде, чтобы организм адаптировался к ней. Кроме того, важны физические нагрузки, которые укрепляют иммунитет. Специалист подчеркнула, что пациентам следует питаться правильно и сбалансировано.

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