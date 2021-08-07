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Признанный дееспособным Вячеслав Зайцев хочет вернуться на работу в Дом моды
Шоу-бизнес
Признанный дееспособным Вячеслав Зайцев хочет вернуться на работу в Дом моды
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 7 августа. Известный модельер Вячеслав Зайцев прошел медицинскую комиссию, которая признала его дееспособным и разрешила вернуться к работе, несмотря на недуг — болезнь Паркинсона.

Заболевание диагностировали Зайцеву еще в 2016 году. Проблемы со здоровьем вынудили модельера оставить съемки на телевидении, в том числе он перестал участвовать в программе «Модный приговор». С тех пор кутюрье редко появлялся на публике, а обязанности руководителя «Дома моды» взял на себя его сын Егор Зайцев.

Вскоре творческое наследие модельера оказалось под угрозой — его компания погрязла в странных махинациях. Часть модного дома Зайцева была продана, однако в законности сделки начали сомневаться почти все работники. Позже сам кутюрье подал иск в Следственный комитет с просьбой проверить законность продажи части его Дома моды.

Похоже этот скандал заставил 83-летнего Вячеслава Зайцева, несмотря на болезнь Паркинсона, вернуться к работе. Недавно он прошел специальную медицинскую комиссию, которая дала заключение о его полной дееспособности и трудоспособности. Как сообщает портал Teleprogramma.pro., врачи считают, что кутюрье способен вести полноценную жизнь даже с первой группой инвалидности, которую ему поставили ранее.

Модельер уже подыскал реабилитационный центр, чтобы набраться сил перед возвращением в родной Дом моды. Зайцева ждет интенсивный курс терапии. В первую очередь врачи будут работать с речью кутюрье, на которой сильно сказалась болезнь Паркинсона. Многие не уверены, что Зайцев выдержит плотный рабочий график. Недавно у него случился приступ на светском приеме в ресторане. Кутюрье пришел на празднование и пытался веселиться наравне со всеми. Он саже мог самостоятельно выпить шампанское, но ел с посторонней помощью.

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здоровье зайцев
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