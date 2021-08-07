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Три тысячи жителей Монт Лейка остались без крова из-за лесного пожара

  /   Обновлено: 07 августа 2021 10:07
Происшествия
Три тысячи жителей Монт Лейка остались без крова из-за лесного пожара
Global Look Press  /  US Forest Service / Keystone Press Agency

Оттава, 7 августа. Природный пожар в Канаде почти полностью уничтожил еще один город. Напора огненной стихии не выдержал Монт Лейк, в котором проживали порядка трех тысяч человек.

Согласно информации местных СМИ, население города увеличивалось и уменьшалось в зависимости от сезона. Лесному пожару потребовалось всего несколько часов, чтобы преодолеть расстояние почти в 20 километров и подобраться вплотную к городу, сообщает источник в экстренных службах Канады.

Таким образом, стихия не дала возможности пожарным успеть потушить лес и отстоять жилье горожан. По словам главы района, в 2021-м году пожары ведут себя гораздо агрессивнее, и их практически невозможно опередить. Монт Лейк стал вторым канадским городом, который был уничтожен огнем в этом сезоне.

Ранее стало известно, что в Турции не прекращаются лесные пожары. В настоящий момент огонь полыхает в пяти турецких провинциях.

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канада город лесной пожар сгорел
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