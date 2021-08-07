Посол США посетила Сюник, в Армении новый министр обороны

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха все еще далека от стабильности. Стороны конфликта более десяти раз открывали огонь только за прошедшую неделю. На этом фоне посол США посетила Сюник в компании директора армянского филиала агентства по международному развитию USAID, а российские пограничники начали строить опорный пункт в Тавушской области.

Оперативная обстановка

После резкого обострения неделей ранее, когда произошло несколько боестолкновений в Кельбаджарском районе, обстановка вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе несколько стабилизировалась.

Ежедневные обстрелы на разных участках продолжаются — восемь случаев произошло в районе армянского села Ерасх и расположенного напротив азербайджанского Гейдарабада, а также не менее четырех — на Кельбаджарском участке границы. Обошлось без потерь.

Федеральное агентство новостей /

Практически везде характер обстрелов обоюдный. Как правило, после заявлений Министерства обороны Азербайджана о нарушении режима прекращения огня со стороны спустя некоторое время схожий пресс-релиз выходит и от МО Армении.

Один раз армянские подразделения ПВО отчитались о предотвращении «проникновения БПЛА противника в воздушное пространство Армении».

Несколько взбудоражили общественность известия о появлении российских военнослужащих в селе Воскепар Тавушской области Армении. Этот участок границы с Азербайджаном достаточно далек от территории Карабаха. В МО Армении пояснили, что «пограничники были размещены на упомянутой местности, где проводятся строительные работы по организации тыловой поддержки». Этот процесс «проходит в рамках армяно-российского сотрудничества».

Посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью отметил, что пограничники уже находятся и на проблемных участках в Сюникской области. Их присутствие крайне важно для стабилизации обстановки. Остальные участки требуют переговоров с азербайджанской стороной.

МО Азербайджана рапортует, что на занятых территориях повышается уровень интенсивности боевой подготовки личного состава азербайджанских подразделений, а «боевое дежурство организовано на высоком уровне».

mod.gov.az / Пресс-служба министерства обороны Азербайджана

С целью проверки деятельности подчиненных сил и ознакомления ситуации на границе воинские части, расположенные в Кельбаджарском районе, посетил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Он осмотрел строящийся учебный полигон, который в будущем вполне может стать центром горной подготовки, а также понаблюдал из командного пункта за позициями армянской стороны, расположенными в сотнях метров напротив.

Продолжается распространение слухов о перестрелках в зоне ответственности российских миротворцев. В соцсетях даже появлялись сведения, что в Степанакерт вошли подразделения ВС Азербайджана. Слухи опроверг пресс-секретарь Госслужбы по ЧС МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. По его словам, «выстрелы с позиций у Шуши звучат почти ежедневно, но в столице спокойно, никаких перестрелок и внутреннего неповиновения не было».

Федеральное агентство новостей /

Американский посол снова посетила Сюник

Посол США в Армении Линн Трейси после визита в Гегаркуник 26 июля совершила рабочую поездку в Сюникскую область, на этот раз вместе с новым директором армянской миссии агентства США по международному развитию USAID Джоном Г. Аллело. Последний отметил, что находится в Сюнике в первый раз, а его агентство реализует здесь множество программ.

«Это означает, что я еще неоднократно вернусь в Сюникскую область. Здесь много красивых мест», — сказал директор миссии USAID в Армении.

Welcome to Armenia, John!

John Allelo, the new Mission Director for USAID/Armenia, embarks on a new chapter in his career as the Mission Director for USAID/Armenia in these turbulent and uncertain times. pic.twitter.com/6t58lawu4C — USAID Armenia (@USAIDArmenia) June 28, 2021

В ближайшее время в Сюнике будет складываться уникальная ситуация на фоне передачи под контроль российских пограничников вопросов обеспечения безопасности границы. Американцы путем реализации грантовых программ тут же в регионе будут наращивать свое невоенное присутствие. Это означает, что при малейшем возникновении напряженности пропагандистская машина США сразу же направит воздействие против российских пограничников и миротворцев, которые будут действовать в регионе.

Пашинян представил нового министра обороны

В новом составе Правительства Армении, которое начало функционировать с 2 августа, официально назначен новый министр обороны. Им стал бывший начальник главного управления разведки Аршак Карапетян.

Бывшего министра, Вагаршака Арутюняна, слухи отправляют новым послом в РФ.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

В ходе совещания с командным составом вооруженных сил и служащими министерства обороны, на котором был представлен новый глава ведомства, Пашинян заявил, что задача политики Азербайджана — создать впечатление, что Баку диктует свою повестку. К другим важным тезисам стоит отнести:

открытие региональных коммуникаций является одним из приоритетов правительства Армении;

Азербайджан пытается внести в этот вопрос компоненты, неприемлемые для Армении, например, так называемый коридор;

нет никаких договоренностей о коридоре по территории Армении;

открытие коммуникаций позволит преодолеть блокаду со стороны Азербайджана, который продвигает «коридорную» политику, чтобы избежать этого, зная, что она неприемлема для Армении;

делимитация и демаркация границ в повестке правительства, но неприемлемо присутствие азербайджанских войск на армянской территории и проведение процессов в подобных условиях.

Аршак Карапетян уже провел встречу с командующим российским миротворческим контингентном генералом Рустамом Мурадовым, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и текущие вопросы, связанные с миротворческой миссией.

The interlocutors discussed issues related to the peacekeeping mission of the #RussianFederation, as well as the situation on the #Armenian-#Azerbaijani border. pic.twitter.com/OawKctFDxC — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) August 5, 2021

Иран собирается оставаться в повестке Нагорного Карабаха

Посол Ирана в Армении 3 августа посетил приграничное село Верин Шоржа, армянские позиции возле которого нередко попадают под обстрел ВС Азербайджана. Дипломат выразил обеспокоенность продолжающимися пограничными спорами двух стран и подчеркнул необходимость проявить сдержанность и мирно разрешить ситуацию.

Данная поездка стала прелюдией к визиту премьер-министра Никола Пашиняна в Тегеран на инаугурацию президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Политики обсудили укрепление торгово-экономических связей в свете деятельности свободной экономической зоны в Мегри и режима свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом. Они также подчеркнули важность развития региональных коммуникаций, в частности, в направлении от Персидского залива к Черному морю. Премьер-министр Армении отметил усилия Ирана в установлении мира и стабильности в регионе и пригласил президента Исламской республики посетить Армению. Приглашение было принято.

Таким образом, Ереван старается не упустить нить взаимодействия с Тегераном, влияние которого в регионе может позволить компенсировать рост турецкой экспансии. В то же время стоит отметить, что власти Исламской республики в ходе «карабахской войны» придерживались умеренных проазербайджанских позиций и всячески пытались продавить собственный план мирного урегулирования.

Активность президента Нагорного Карабаха

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян встретился с жителями Мартакерта и заявил, что из-за особенностей региона Степанакерт не в состоянии обеспечить безопасность и мир самостоятельно.

«Присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным. Если бы российские войска не вошли в регион, то наша судьба сложилась бы иначе... Не надейтесь, что кто-то нас спасет. Мы спасаем себя сами, живя тут», — сказал Арутюнян.

Затем политик отправился в Ереван и встретился с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который принял его в своем доме. Потом Арутюнян провел встречу с новым министром обороны Армении, с которым поговорили о миротворческой миссии России.

С премьер-министром Армении президент Нагорного Карабаха обсудил, как ускорить восстановление нормальной жизни и вернуть экономику Карабаха в русло развития.

Никол Пашинян и Араик Арутюнян обсудили перспективы экономического развития Арцаха и совместные программыhttps://t.co/ZOlxyFrBR7 pic.twitter.com/7sV7PT9UrF — Հետք/Hetq (@Hetq_Trace) August 6, 2021

Таким образом, вокруг региона ведется активная кулуарная политическая работа. По мнению политологов, между Арменией и Азербайджаном готовятся к принятию документы, которые в конечном итоге, возможно, станут мирным договором. Однако стоит ожидать, что армянское общество узнает о соглашении не только из азербайджанских или источников из третьих стран, но и от оппозиционных кругов. В связи с этим особый интерес вызывает начало работы парламента Армении нового созыва.

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