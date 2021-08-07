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Российские IT-специалисты надежно защитили систему онлайн-голосования от хакеров

  /   Обновлено: 07 августа 2021 10:07
Политика
Российские IT-специалисты надежно защитили систему онлайн-голосования от хакеров
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Москва, 7 августа. Электронное голосование, которое пройдет в ходе осенних выборов, надежно защищено от кибератак, заявил сотрудник «Лаборатории Касперского» Александр Сазонов.

Система дистанционного голосования использует самые передовые средства защиты, которые сводят к минимуму результативность хакерских атак, подчеркнул специалист.

Разработчики систем защиты сосредоточены на том, чтобы было невозможно подделать голоса избирателей или повлиять на их подсчет. Кроме того, необходимо обеспечить сокрытие предварительной информации и анонимность голосов, отметил Сазонов.

Для обеспечения безопасности применяются различные алгоритмы шифрования данных, сказал IT-специалист. С точки зрения избирателя система дистанционного электронного голосования должна быть максимально проста, заключил он.

Ранее экс-советник Администрации президента России Олег Матвейчев выразил уверенность, что провокация Запада на грядущих выборах в Госдуму потерпит провал.

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выборы хакеры голосование
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