Москва, 7 августа. Электронное голосование, которое пройдет в ходе осенних выборов, надежно защищено от кибератак, заявил сотрудник «Лаборатории Касперского» Александр Сазонов.

Система дистанционного голосования использует самые передовые средства защиты, которые сводят к минимуму результативность хакерских атак, подчеркнул специалист.

Разработчики систем защиты сосредоточены на том, чтобы было невозможно подделать голоса избирателей или повлиять на их подсчет. Кроме того, необходимо обеспечить сокрытие предварительной информации и анонимность голосов, отметил Сазонов.

Для обеспечения безопасности применяются различные алгоритмы шифрования данных, сказал IT-специалист. С точки зрения избирателя система дистанционного электронного голосования должна быть максимально проста, заключил он.

Ранее экс-советник Администрации президента России Олег Матвейчев выразил уверенность, что провокация Запада на грядущих выборах в Госдуму потерпит провал.