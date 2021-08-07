Власти США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе

Вашингтон, 7 августа. США могут ввести новые санкции против Белоруссии на следующей неделе, сообщают американские СМИ.

Предположительно новый пакет санкций в отношении Белоруссии будет обнародован 9 августа, в годовщину президентских выборов в республике. Возможное решение властей США последует за визитом в Белый дом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Американские власти продолжают работу над ограничительными мерами в отношении Минска, однако не известно, идет ли речь о секторальных санкциях.

Ранее сообщалось, что Тихановская на встрече с президентом США Джо Байденом призвала ввести против Белоруссии «самые сильные» санкции. По ее мнению, Вашингтон может закрыть пробелы, которые остались после недостаточных мер со стороны Евросоюза.