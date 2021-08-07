Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Греции

Афины, 7 августа. Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья Греции магнитудой 5,1 балла. Эпицентр природного явления располагался в 68,3 км к юго-западу от города Кос.

Подземные толчки в Эгейском море обнаружили специалисты Геологической службы США, о чем сообщили на своих официальных ресурсах. По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10,7 км.

В настоящий момент данных о разрушениях, жертвах или пострадавших не поступало. Так же нет информации об угрозе цунами.

Сильная сейсмическая активность была зафиксирована ранее вблизи архипелага Кермадек в Тихом океане. Геологическая служба Австралии сообщила о землетрясении магнитудой 5,7 балла.