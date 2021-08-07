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Совет Европы проигнорировал призыв Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию
Политика
Совет Европы проигнорировал призыв Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Брюссель, 7 августа. Совет Европы не будет комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, обращенные к жителям Донбасса, заявил представитель секретаря организации Даниэль Хольтген.

Официальный представитель организации отказался выполнять соответствующую просьбу журналистов.

«Мы не комментируем», — коротко сказал он.

Ранее президент Украины сделал скандальное заявление по Донбассу. По его словам, жителям региона стоит покинуть его, если они симпатизируют России. Вместе с тем Зеленский пообещал, что Киеву удастся «вернуть» Крым под свою юрисдикцию. Это всего лишь вопрос времени, резюмировал он.

Подобные тезисы вызвали волну негодования в экспертном сообществе. Критически отнеслись к этому заявлению и граждане Украины, которые считают, что Зеленский просто пытается привлечь внимание.

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