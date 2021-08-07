В Британии заявили о «перехвате» двух российских самолетов Ту-142

Лондон, 7 августа. Британские истребители поднялись в небо для «перехвата» двух российских самолетов Ту-142 «около воздушного пространства страны», утверждают в Военно-воздушных силах Великобритании.

Истребители Typhoon совершили наблюдение и «перехват» российских самолетов, которые якобы приближались к воздушному пространству Соединенного Королевства. При этом в сообщении ничего не говорится про нарушение границ.

Согласно заявлению британских военных, они следили за российскими самолетами, пока те «оставались в районе интересов Великобритании».

Ранее пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что два противолодочных воздушных суда Ту-142 выполнили 12-часовой полет в ходе командно-штабной тренировки с российскими кораблями в Северо-Восточной Атлантике.

Также недавно в Сети появились кадры пролета самолетов Ту-142 над центром Санкт-Петербурга. Они зашли со стороны Финского залива и пролетели над Исаакиевским собором, Сенатской площадью и Дворцовым мостом.