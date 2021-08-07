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Норвежская гандболистка раскритиковала судейство в матче с Россией
Олимпиада-2020 в Токио
Норвежская гандболистка раскритиковала судейство в матче с Россией
TACC  /  Sergei Grits

Токио, 7 августа. Гандболистка сборной Норвегии Нора Мерк выразила недовольство работой арбитров после поражения от команды России в полуфинале токийской Олимпиады.

По словам норвежки, на последних минутах матча судьи больше свистели в пользу россиянок.

«Что поделать, когда понимаешь, что россиянки получили 17 штрафных бросков. Я даже больше, чем в шоке. Даже не знаю, как это помягче объяснить», — передает слова Мерк NRK.

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В 1/2 финала россиянки победили норвежек — 27:26. В финале действующие олимпийские чемпионки снова сыграют с француженками. На Играх в Рио-де-Жанейро российские гандболистки были сильнее команды Оливье Крембольца — 22:19. Финальный матч состоится 8 августа.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Норвежская гандболистка раскритиковала судейство в матче с Россией
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