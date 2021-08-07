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Байден вслед за Обамой появился на публике в костюме песочного цвета
Политика
Байден вслед за Обамой появился на публике в костюме песочного цвета
Global Look Press  /  Shawn Thew - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 7 августа. Президент США Джо Байден Байден предстал перед общественностью в костюме песочного цвета.

Глава государства появился на публике в нестандартном наряде вслед за бывшим американским лидером Бараком Обамой. Экс-президента в свое время раскритиковали за аналогичный костюм.

На этой неделе Барак Обама празднует свое 60-летие. Некоторые журналисты усмотрели в наряде действующего главы государства намек-поздравление. Бывший руководитель страны выступал в подобном облачении в 2014 году. Тогда он произносил речь о России и терроризме. Критики тогда задались вопросом, не слишком ли легкомыслен костюм для президента.

Ранее Джо Байден допустил очередную ошибку во время публичного выступления. Президент США запутался в цифрах, пока говорил о вакцинации.

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сша обама байден
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