Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 11:04
11:02
Происшествия
Работницу сафари-парка в Чили загрыз тигр
11:02
Армия
Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
10:55
Происшествия
Жители хакасского села простились с убитой рецидивистом семьей
10:54
Общество
Apple будет проверять переписку и iCloud на наличие запрещенных фото
10:53
Технологии
Рогозин раскрыл смысл секретных плакатов на предприятии Роскосмоса
10:53
Общество
Русский офицер стал причиной гибели легендарной Маты Хари
10:51
Общество
Американский блогер понял, почему у россиянок много времени уходит на сборы
10:51
Армия
Депутат Морозов назвал главную опасность иллюзии Киева о войне с Россией
10:45
Политика
Депутат Рады назвал плохим сигналом слова Зеленского о жителях Донбасса
10:43
Нагорный Карабах
Посол США посетила Сюник, в Армении новый министр обороны
Все новости

В яхт-клубе в Балаклаве сгорел катер
ФАН-ТВ
В яхт-клубе в Балаклаве сгорел катер

Недоброе утро выдалось у владельцев катеров в Балаклаве. В яхт-клубе «Золотой символ» на набережной Назукина рано утром загорелся один из катеров.

Как сообщают очевидцы, пожар могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем (видимо, кто-то курил сигареты).

Пламя в считанные секунды охватило кабину судна. Поспешившие на помощь сотрудники яхт-клуба и очевидцы не смогли даже подступиться к соседним катерам, чтобы отогнать их в безопасное место.

Угрозу представляли 220 литров бензина в одном из баков горящего судна.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, быстро локализовали возгорание, никто не пострадал. Катер, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Спецслужбы будут разбираться в причинах ЧП.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / В яхт-клубе в Балаклаве сгорел катер
пожар катер балаклава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru