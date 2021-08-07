В яхт-клубе в Балаклаве сгорел катер

Недоброе утро выдалось у владельцев катеров в Балаклаве. В яхт-клубе «Золотой символ» на набережной Назукина рано утром загорелся один из катеров.

Как сообщают очевидцы, пожар могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем (видимо, кто-то курил сигареты).

Пламя в считанные секунды охватило кабину судна. Поспешившие на помощь сотрудники яхт-клуба и очевидцы не смогли даже подступиться к соседним катерам, чтобы отогнать их в безопасное место.

Угрозу представляли 220 литров бензина в одном из баков горящего судна.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, быстро локализовали возгорание, никто не пострадал. Катер, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Спецслужбы будут разбираться в причинах ЧП.