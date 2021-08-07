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Журналист Ttela высмеял главу МИД Швеции за раскрытие гостайны пранкерам из России
Политика
Журналист Ttela высмеял главу МИД Швеции за раскрытие гостайны пранкерам из России
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Стокгольм, 7 августа. Глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде подверглась резкой критике за розыгрыш со стороны российских пранкеров. Об этом высказался журналист Руне Ланестранд.

Обозреватель газеты Ttela высмеял министра иностранных дел за раскрытие государственной тайны российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу). Пранкеры пообщались с дипломатом от лица жены осужденного Алексея Навального Юлии и его сторонника Леонида Волкова, чтобы попросить денег для нового расследования. Линде ответила, что у Стокгольма есть средства и предложила связаться напрямую или через посольство. Журналист обвинил ее в выдаче гостайны по телефону.

«Но неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть», — возмутился обозреватель.

Линде в беседе с пранкерами озвучила сумму, которая есть у Швеции. По ее словам, на ближайшие пять лет у Стокгольма имеется примерно 38 миллионов евро на поддержку инициатив гражданского общества и правозащитников.

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швеция гостайна пранкеры
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