ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуски огнеопасных воздушных шаров

Газа, 7 августа. Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на запуски шаров с горючей смесью. Под атаку попали военные объекты радикалов в Газе, Джебалье и Бейт-Хануне, сообщений о человеческих жертвах не поступало.

По заявлениям израильского командования, налеты стали ответом на продолжающиеся в течение всего 6 августа запуски зажигательных воздушных шаров с территории анклава, что привело к возникновению четырех очагов возгорания в приграничных с сектором Газа районах Израиля.

ХАМАС использует подобное оружие в качестве реакции на какие-либо антипалестинские действия израильского руководства. Так, подобная акция имела место 25 июля, когда Израиль ввел запрет на ввоз топлива из Катара для единственной электростанции в секторе Газа. Контрольно-пропускной пункт Керем Шалом на границе с автономией был перекрыт без объяснения причин.

Предшествующий эпизод относится к 15 июня — радикальная организация запустила опасные шары после марша ультранационалистических евреев по Иерусалиму. В тот раз были уничтожены 12,1 гектара сельхозугодий в районе Эшколь.

Акция 6 августа была предпринята радикальными исламистами в знак солидарности с шиитским ливанским движением «Хезболла», которая нанесла ракетный удар по пустынной приграничной местности и спровоцировала ответный авианалет Израиля. О пострадавших в ходе инцидента также не сообщалось.

Противостояние ХАМАС и еврейского государства достигло локального пика в мае. С 10 по 21 числа стороны обменивались ракетными, авиа- и артиллерийскими ударами, в результате чего погибли 248 арабов и 12 израильтян, ранения получили около 1900 и 350 человек соответственно.

Причиной эскалации конфликта стал срыв выборов на Западном Берегу, на которых ХАМАС имел большие шансы одержать демократическую победу. Президент автономии Махмуд Аббас отменил их, ссылаясь на то, что Израиль не позволил провести избирательную кампанию среди арабов, проживающих на его территории. В этих условиях радикальное движение решилось пойти на обострение ради укрепления своего авторитета как в автономии, так и среди израильских арабов.

Palestinian President Mahmoud Abbas says the main factions have agreed to delay the first elections planned in 15 years, citing a dispute with Israel over voting in east Jerusalem. His party had been widely expected to lose the vote. https://t.co/DX0yaEX8rM