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Депутаты Госдумы предложили пересмотреть налог на роскошные автомобили
Экономика
Депутаты Госдумы предложили пересмотреть налог на роскошные автомобили
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 августа. Машины стоимостью от трех млн рублей уже не являются предметами роскоши в связи с повышением цен на автомобили, считают депутаты фракции ЛДПР.

Они считают, что поэтому облагать такие машины повышенным налогом нельзя. Действующие в настоящее время коэффициенты могут привести к тому, что автомобили, для которых действует коэффициент 1,1 перейдут в другой ценовой сегмент, указали парламентарии. Они разработали законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым повышающий коэффициент 1,1 должен распространяться на машины стоимостью 4-7 млн рублей.

Повышающие коэффициенты для транспортного налога были введены в России в 2014 году. Они зависят от стоимости и возраста автомобиля и колеблются от 1,1 до 3.

Агентство «Автостат» ранее сообщило об увеличении средней цены нового автомобиля в России за последний год на 12,5%. Иномарки подорожали на 14,4%, а машины отечественного производства — на 11,6%.

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