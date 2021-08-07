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Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Иркутск, 7 августа. Колонна специальной техники Министерства обороны России прибыла в Иркутскую область для помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщила пресс-служба правительства региона.

Прибывшая спецтехника направляется в Киренский район, где в настоящее время действуют пять лесных возгораний. Как сообщают региональные власти, 7 августа будет проведена локализация двух пожаров общей площадью 1100 га.

«Колонна техники Минобороны РФ сегодня вечером прибудет в Киренский район. Колонна уже прошла Усть-Кут (500 км севернее Иркутска). Всего на тушение лесных пожаров в Киренский район Министерство обороны России направило 19 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что в случае благоприятных погодных условиях на помощь с бедствием направят Ил-76. Оставшиеся три пожара планируется локализовать в течение ближайших двух дней.

Ранее сообщалось, что самолеты российского оборонного ведомства помогают тушить возгорания в заповеднике Мордовии. Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили более 252 тонны воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника.

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