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Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Рим, 7 августа. Проведенные научные эксперименты указали на эффективность препаратов, снижающих холестерин. Они оказались способны замедлять распространение клеток коронавируса в организме.

Группа исследователей из Научного института Сан-Раффаэле (Италия) изучила свойства гиполипидемических препаратов и определила их влияние на пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Подробное описание проведенной научной работы было опубликовано в издании Frontiers in Pharmacology.

Как утверждает руководитель исследования Элиза Виченци, использование препаратов для снижения уровня холестерина, взятых для анализа, поспособствовало замедлению распространения клеток коронавируса и снижению остроты течения COVID-19. Отмечается, что исследование проводилось лишь на культурах клеток. Ученые планируют провести более подробные эксперименты и закрепить полученные результаты.

Эффективным способом борьбы с распространением коронавируса является вакцинация. Она позволяет сформировать антитела к SARS-nCoV-2 и способствует снижению вероятности заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, в России процедуру вакцинации прошли около 37 миллионов человек.

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