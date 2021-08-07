Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:32
09:30
Наука
Ученые из Франции создали синтетические клетки мозга, которые хранят воспоминания
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
09:11
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
Все новости

Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19

  /   Обновлено: 07 августа 2021 09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
pixabay.com

Исламабад, 7 августа. Пакистанские врачи смогли вылечить 106-летнюю женщину, которая заразилась дельта-штаммом коронавируса.

Пожилая жительница Пакистана получала медицинскую помощь в одной из больниц города Карачи. После того как пациентка пошла на поправку, ее выписали из отделения для госпитализированных с COVID-19. Персонал медучреждения и близкие женщины отпраздновали ее выздоровление, разрезав по этому случаю торт, сообщает телеканал ARY News.

Штамм коронавируса B.1.617 впервые зафиксировали в Индии в октябре 2020 года, а позднее были выявлены его несколько подвидов. В июле 2021 года дельта-штамм получил большое распространение в Европе.

В России тем временем разрабатывают обновленные версии вакцин. Эти препараты будут обеспечивать защиту от новых штаммов COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
пакистан коронавирус дельта штамм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru