Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19

Исламабад, 7 августа. Пакистанские врачи смогли вылечить 106-летнюю женщину, которая заразилась дельта-штаммом коронавируса.

Пожилая жительница Пакистана получала медицинскую помощь в одной из больниц города Карачи. После того как пациентка пошла на поправку, ее выписали из отделения для госпитализированных с COVID-19. Персонал медучреждения и близкие женщины отпраздновали ее выздоровление, разрезав по этому случаю торт, сообщает телеканал ARY News.

Штамм коронавируса B.1.617 впервые зафиксировали в Индии в октябре 2020 года, а позднее были выявлены его несколько подвидов. В июле 2021 года дельта-штамм получил большое распространение в Европе.

В России тем временем разрабатывают обновленные версии вакцин. Эти препараты будут обеспечивать защиту от новых штаммов COVID-19.