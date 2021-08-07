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Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
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Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
pexels.com

Москва, 7 августа. Минпромторг России зафиксировал снижение темпов роста цен на стройматериалы. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба министерства.

При этом ведомство обратило внимание, что колебания стоимости различных видов материалов традиционно связаны с сезонными факторами. Ценовой пик обычно приходится на середину лета, а сейчас наблюдается тенденция снижения стоимости, говорится в сообщении Минпромторга.

Росстат ранее обнародовал данные по июльской инфляции. Как отмечалось, цены на стройматериалы во второй месяц лета выросли на 5,14% после роста на 6,75% в июне. С начала 2021 года рост цен на стройматериалы составил 25,78%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что повышение цен на стройматериалы составляет 15% во всем мире. Поэтому, как он рассказал, правительство разработало механизм компенсации высоких цен для госзаказа.

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