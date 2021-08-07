Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады

Токио, 7 августа. Американские баскетболисты в четвертый раз подряд выиграли золото Олимпийских игр.

В финальном матче олимпийского турнира по баскетболу сборная США обыграла команду Франции со счетом 87:82.

В составе команды Грегга Поповича лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков) и Джейсон Тейтум (19 очков). Джру Холидэй и Дэмьен Лиллард набрали по 11 очков.

В матче за бронзовые медали в субботу, 7 августа, встретятся сборные Словении и Австралии. Ранее защитник словенской команды Лука Дончич установил исторический рекорд токийской Олимпиады.

Олимпийские игры стартовали 23 июля и завершатся в воскресенье, 8 августа.