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Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
Global Look Press  /  Swen Pfortner/dpa

Токио, 7 августа. Американские баскетболисты в четвертый раз подряд выиграли золото Олимпийских игр.

В финальном матче олимпийского турнира по баскетболу сборная США обыграла команду Франции со счетом 87:82.

В составе команды Грегга Поповича лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков) и Джейсон Тейтум (19 очков). Джру Холидэй и Дэмьен Лиллард набрали по 11 очков.

В матче за бронзовые медали в субботу, 7 августа, встретятся сборные Словении и Австралии. Ранее защитник словенской команды Лука Дончич установил исторический рекорд токийской Олимпиады.

Олимпийские игры стартовали 23 июля и завершатся в воскресенье, 8 августа.

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