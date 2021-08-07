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Афганские войска заявили о ликвидации одного из главарей талибов

  /   Обновлено: 07 августа 2021 09:15
Политика
Афганские войска заявили о ликвидации одного из главарей талибов
wikimedia.org  /  Общественное достояние

Кабул, 7 августа. Афганские военные заявили, что ликвидировали Абида Мавлави, считавшегося «теневым губернатором» запрещенного в РФ движения «Талибан»1.

В заявлении 215-го корпуса афганской армии говорится, что Мавлави был уничтожен в провинции Нимроз в ходе операции ВВС Афганистана вместе с 275 террористами. Позднее представитель талибов (члены запрещенного в России движения «Талибан») Кари Юсуф Ахмади опроверг РИА Новости эту информацию.

Отметим, что 6 августа сообщалось о захвате боевиками афганского города Зарандж, столицы провинции Нимроз. По данным СМИ, талибы взяли под контроль аэропорт и правительственные учреждения.

Ранее также стало известно, что талибы взяли на себя ответственность за убийство сотрудника правительства страны. Руководителя информационного центра нашли мертвым возле российского посольства в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибы
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