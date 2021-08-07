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Огонь лесных пожаров перекинулся на хозпостройки в якутском селе

  /   Обновлено: 07 августа 2021 09:15
Происшествия
Огонь лесных пожаров перекинулся на хозпостройки в якутском селе
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 7 августа. Огонь охватил хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель Горного района, расположенном рядом с лесом, где бушует пожар.

Как сообщает оперативный штаб республики в своем Telegram-канале, огонь перекинулся на постройки через минерализованную полосу из-за сильного ветра.

«Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом. Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села отселили желающих выехать. Принимаются меры по защите жилых домов», — отмечается в опубликованном сообщении.

Известно, что население села составляют около 600 человек. Как сообщили в оперштабе Якутии, огонь вплотную приблизился к жилым домам. Для тушения были задействованы более 150 спасателей и 15 единиц специальной техники. По словам замглавы Горного района Алгыса Стручкова, в настоящий момент продолжается эвакуация населения. Только за 6 августа три автобуса вывезли из села 60 жителей.

Ранее сообщалось, что на дым от якутских пожаров пожаловались жители американской Аляски.

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якутия огонь лесные пожары
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