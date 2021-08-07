Летчики из России и Китая отработали совместные маневры на учениях «Взаимодействие-2021»

Пекин, 7 августа. Летчики Воздушно-космических сил РФ отработали совместно с коллегами из ВВС Народно-освободительной армии Китая воздушные маневры на учениях «Взаимодействие-2021».

Полетам предшествовала подготовка авиационной техники с проверкой оборудования, авиационных средств и систем самолетов. После этого экипажи многоцелевых российских истребителей Су-30СМ осуществили взлет парами. Они выполнили ряд учебно-боевых задач с прохождением контрольных точек, а также нанесли авиаудары по условным наземным целям с применением осколочно-фугасных снарядов.

Ранее сообщалось, что российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» проходят при участии порядка 10 тыс. человек, а также различной военной техники. Во время маневров отрабатываются задачи по контролю над обстановкой, организации разведывательных операций, огневой ликвидации условного противника и информационной безопасности.