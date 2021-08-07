Вирусолог Семенов рассказал о максимальном случае распространения коронавируса

Москва, 7 августа. Россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек, что является самым масштабным зафиксированным случаем суперраспространения в стране.

Статистика утверждает, что один человек способен заразить в среднем от двух до трех человек. Столкнувшийся с агрессивным дельта-штаммом пациент может заразить пять или шесть человек. Однако существуют так называемые суперраспространители, которые могут подвергнуть риску гораздо большее количество людей, рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в беседе с ТАСС.

«К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик», — отметил специалист.

Если такой пациент не соблюдает рекомендованные нормы, такие как социальная дистанция или ношение медицинской маски, то он создает условия для суперраспространения инфекции.

Недавно актер театра и кино Иван Краско поделился своими впечатлениями о перенесенном COVID-19. По его словам, в какой-то момент болезни он столкнулся с отсутствием желания жить, что его обеспокоило.