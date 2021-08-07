Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в следующем году

Лос-Анджелес, 7 августа. В следующем году начнутся съемки приквела «Голодных игр» от студии Lionsgate. Он будет основан на романе писательницы Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях».

Трилогия книг «Голодные игры» стала невероятно популярной и получила экранизацию в виде четырех кинолент, в которых главную роль Китнисс Эвердин на экранах воплотила актриса Дженнифер Лоуренс. За все время кинофраншиза принесла кинокомпании Lionsgate свыше 3 млрд долларов. Поэтому ее расширение было ожидаемым, особенно после старта продаж новой книги из серии. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Разработка приквела к роману «Голодные игры» была объявлена в 2019 году, за год до того как роман «Баллада о певчих птицах и змеях» появился в магазинах. Основное действие сюжета разворачивается за 64 года до событий первой книги. Роман рассказывает историю подростка Кориолана Сноу, будущего президента Панема, которому досталось менторство девушки-трибута из Дистрикта-12 на десятых Голодных играх.

Ориентировочные сроки начала съемок «Баллады певчих птиц и змей» — первая половина 2022 года. Вероятно, фильм выйдет в кинотеатрах в конце 2023 или в начале 2024 года. Режиссером назначен Фрэнсис Лоуренс, Майкл Арндт заявлен как автор сценария, а Нина Якобсон и Сьюзен Коллинз — продюсерами проекта.

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