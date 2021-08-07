Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:31
09:30
Наука
Ученые из Франции создали синтетические клетки мозга, которые хранят воспоминания
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
09:11
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
Все новости

Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в следующем году

  /   Обновлено: 07 августа 2021 08:55
Шоу-бизнес
Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в следующем году
Кадр из фильма «Голодные игры».

Лос-Анджелес, 7 августа. В следующем году начнутся съемки приквела «Голодных игр» от студии Lionsgate. Он будет основан на романе писательницы Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях».

Трилогия книг «Голодные игры» стала невероятно популярной и получила экранизацию в виде четырех кинолент, в которых главную роль Китнисс Эвердин на экранах воплотила актриса Дженнифер Лоуренс. За все время кинофраншиза принесла кинокомпании Lionsgate свыше 3 млрд долларов. Поэтому ее расширение было ожидаемым, особенно после старта продаж новой книги из серии. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Разработка приквела к роману «Голодные игры» была объявлена в 2019 году, за год до того как роман «Баллада о певчих птицах и змеях» появился в магазинах. Основное действие сюжета разворачивается за 64 года до событий первой книги. Роман рассказывает историю подростка Кориолана Сноу, будущего президента Панема, которому досталось менторство девушки-трибута из Дистрикта-12 на десятых Голодных играх.

Ориентировочные сроки начала съемок «Баллады певчих птиц и змей» — первая половина 2022 года. Вероятно, фильм выйдет в кинотеатрах в конце 2023 или в начале 2024 года. Режиссером назначен Фрэнсис Лоуренс, Майкл Арндт заявлен как автор сценария, а Нина Якобсон и Сьюзен Коллинз — продюсерами проекта.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix запустил в разработку новую романтическую комедию под названием «К тебе или ко мне?». Главные роли в ромкоме сыграют Риз Уизерспун и Эштон Кутчер.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в следующем году
кино голодные игры сьюзен коллинз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru