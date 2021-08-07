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Диетолог Ковальков перечислил действенные способы быстро убрать жир с живота
Общество
Диетолог Ковальков перечислил действенные способы быстро убрать жир с живота
pixabay.com  /  jarmoluk

Москва, 7 августа. Убрать жир с живота для людей, которые испытывают с этим проблемы, можно путем мезотерапии.

Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков. По его словам, если у человека имеется мягкий живот, который собирается в комок, то одних тренировок и диет будет недостаточно.

«Это такие жировые клетки, которые при похудении никуда не исчезают, а становятся меньше в размере», — рассказал он.

Помочь убрать жир с живота в данном случае можно путем мезотерапии. В ходе процедуры в тело человека вводится «фосфатидилхолин и другие коктейли, которые растворяют мембрану этих жировых клеток». В этом случае убрать лишние ткани можно за две недели.

Также подкорректировать фигуру можно с помощью приема конъюгированной линолевой кислоты. Этот способ даст результат через два-три месяца. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Недавно диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что накопленный за долгие годы вес невозможно сбросить за пару месяцев. Это может привести к авитаминозу и снижению иммунитета.

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диета жир живот
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