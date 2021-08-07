Кот Василий отогнал медведя от отдыхающих хозяев в Якутии

Якутия, 7 августа. Медведь неожиданно приблизился к месту привала сибирских рыбаков, но не успел причинить вред и даже напугать отдыхающих: за хозяев вступился домашний кот по имени Василий.

Небольшой черный кот, который не побоялся выступить против бурого медведя, прославился на видеохостинге YouTube, где ролик с храбрым питомцем набрал множество просмотров и комментариев.

Василий при приближении хищника быстро встал в позу, начал рычать и шипеть, по всем законам кошачьей стычки выгибая спину дугой. Медведь попытался напугать маленького соперника, встал на задние лапы и начал царапать когтями дерево, но кот остался стоять на месте и в итоге победил в этой битве характеров: хозяин леса решил отступить. При этом владельцы кота не удивились такому повороту. Видимо, они хорошо знали нрав своего питомца и лишь попросили Ваську оставить зверя в покое.