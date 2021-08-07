Житель Камчатки помог женщине спасти кошку и украл у нее 500 тыс. рублей

Петропавловск-Камчатский, 7 августа. Случайный мужчина помог женщине спасти кошку с дерева, но на обратном пути украл из ее сумки 500 тыс. рублей. Инцидент произошел в камчатском Елизове.

После того как вор украл деньги, женщина обратилась в полицию. Через три дня мужчину задержали, к этому моменту он потратил все средства. Злоумышленником оказался ранее судимый приезжий из другого региона.

Украденные деньги он потратил на гаджеты и развлечения, часть перевел родственникам, сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Недавно житель Севастополя обратился в полицию с заявлением о краже 80 тыс. рублей из автомобиля. Вор стащил крупную сумму через приоткрытое окно машины.