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Американский гид поздоровался с медведем гризли на Аляске и попал на видео
Общество
Американский гид поздоровался с медведем гризли на Аляске и попал на видео
pixabay.com

Анкоридж, 7 августа. Сопровождавший туристов гид поговорил с медведем гризли в национальном парке Катмай в штате Аляска, США, видео необычной встречи публикует издание Daily Mail.

Записью встречи туристической группы с крупным хищником поделилась Кара Сицилиано. Женщина рассказала, что вместе с друзьями шла по тропе, когда у них за спиной внезапно появился медведь.

На видео хищник проходит мимо группы, а привезший туристов в заповедник капитан гидроплана обращается к медведю: «Привет, парень!». Мужчина говорил спокойно и животное, которое ранее подралось с другим медведем, развернулось и ушло. По мнению экспертов, гид повел себя наиболее правильным образом.

Ролик быстро набрал более 10,6 миллиона просмотров. Некоторые комментаторы с юмором отнеслись к ситуации.

«Помните: не надо пытаться обогнать медведя. Главное — обогнать друзей», — посоветовал один из пользователей.

Ранее в Сети появилось видео, на котором житель Саратова ужинает в компании с бурым медведем. На записи мужчина кормит медведя с рук, сидя за столом, который полон угощений.

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туристы аляска медведь
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