Неправильная посадка овощей может стать причиной плохого урожая

Москва, 7 августа. Пять распространенных ошибок могут стать причиной плохого урожая, первая из них — неграмотная посадка растений на слишком близком расстоянии друг от друга.

Расстояние между растениями должно быть внушительным, иначе плоды начнут бороться за воду, солнечный свет и другие источники энергии, что приведет к снижению урожайности. Кроме того, нужно следить, чтобы рядом находились не «конфликтующие» виды растений, которые могут подавлять друг друга. Неподходящие пары нужно разбивать и рассаживать на максимальном отдалении.

Играет роль и полив. Садоводу нужно научиться соблюдать баланс и не допускать как дефицита, так и переизбытка влаги. Также нужно заранее просчитать сроки, чтобы не попасть на момент весенних заморозков, которые могут уничтожить урожай: например, огурцы и кабачки не выдерживают перепадов температур, капуста, наоборот, предпочитает осенний период. Есть свои тонкости и в выборе участка: почва должна быть подходящей, грунт рыхлым и пористым. Кроме того, он должен быстро и надолго впитывать воду и кислород.