Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:31
09:30
Наука
Ученые из Франции создали синтетические клетки мозга, которые хранят воспоминания
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
09:11
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
Все новости

Экс-депутат Рады обрисовал сценарий раздела Украины

  /   Обновлено: 07 августа 2021 09:13
Политика
Экс-депутат Рады обрисовал сценарий раздела Украины
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 7 августа. Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев предупредил, что страну готовят к разделу и гражданскому противостоянию уже этой осенью.

В настоящий момент на Украине мобилизуют радикально настроенных граждан, которых могут задействовать для провокаций уже осенью, заявил в эфире телеканала «НАШ» Мураев. По его словам, все «будет происходить в Киеве, а не в Донбассе».

Финансирование радикалов идет при участии экс-президента Украины Петра Порошенко через международный фонд «Возрождение», считает Мураев. Действующий лидер Владимир Зеленский, по мнению бывшего парламентария, не понимает, что происходит.

«Меня даже не интересует, что его перевернут. Я понимаю, что в случае глобального противостояния нас «спасут» все: поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», — отметил политик.

Мураев допустил, что в случае реализации такого сценария юго-восток Украины может перейти России, и от страны останется «небольшой кусочек».

Ранее Мураев заявлял, что глубокий кризис, который активно развивается на Украине во всех ключевых сферах, может стать причиной для очередного майдана. По мнению политика, такой сценарий развития событий поприветствуют все граничащие с Украиной страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады обрисовал сценарий раздела Украины
украина порошенко мураев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru