Экс-депутат Рады обрисовал сценарий раздела Украины

Киев, 7 августа. Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев предупредил, что страну готовят к разделу и гражданскому противостоянию уже этой осенью.

В настоящий момент на Украине мобилизуют радикально настроенных граждан, которых могут задействовать для провокаций уже осенью, заявил в эфире телеканала «НАШ» Мураев. По его словам, все «будет происходить в Киеве, а не в Донбассе».

Финансирование радикалов идет при участии экс-президента Украины Петра Порошенко через международный фонд «Возрождение», считает Мураев. Действующий лидер Владимир Зеленский, по мнению бывшего парламентария, не понимает, что происходит.

«Меня даже не интересует, что его перевернут. Я понимаю, что в случае глобального противостояния нас «спасут» все: поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», — отметил политик.

Мураев допустил, что в случае реализации такого сценария юго-восток Украины может перейти России, и от страны останется «небольшой кусочек».

Ранее Мураев заявлял, что глубокий кризис, который активно развивается на Украине во всех ключевых сферах, может стать причиной для очередного майдана. По мнению политика, такой сценарий развития событий поприветствуют все граничащие с Украиной страны.