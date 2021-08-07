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Психолог Костикова назвала способ избавиться от самокритики во время секса
Общество
Психолог Костикова назвала способ избавиться от самокритики во время секса
pixabay.com  /  uwekern

Москва, 7 августа. Неуверенность во время секса часто переходит в самокритику и, как итог, к самобичеванию, которое не позволяет наслаждаться процессом, партнером и даже собственными ощущениями.

Такое состояние отделяет от здорового восприятия секса и сексуальности, а значит — от удовольствия и гармоничных отношений. Поэтому в причинах страхов, стеснения и тревоги нужно разбираться, рассказала психолог, автор Telegram‑канала о сексуальности и отношениях le sexe et toi Кристина Костикова в беседе с Lifehacker.

«Важно осознать, за что именно вы себя критикуете. Выпишите все пункты и попробуйте увидеть за каждым из них свой страх — чего вы опасаетесь?» — отметила специалист.

Каждый извлеченный таким образом из подсознания страх нужно прорабатывать или опровергать. Причиной дискомфорта во время соития может быть как сформированное порнофильмами в обществе неверное восприятия секса, так и детские травмы из-за излишней строгости родителей.

Часто люди не могут признаться себе и партнеру в своих желаниях, поскольку боятся осуждения или неловкости — в этом случае нужно научиться разговаривать друг с другом откровенно и снимать слой за слоем стереотипы и установки, навязанные окружением. Желания, которые одобрили оба партнера, не считаются постыдными, если не причиняют вред физический или психологический, напомнила эксперт.

Часто семейным парам советуют придерживаться определенных правил счастливой совместной жизни. Однако на деле некоторыми из них можно пренебречь, например, не стоит забывать о друг друге, в том числе и о сексуальной жизни, с появлением детей.

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секс психолог самокритика
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