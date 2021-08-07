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Постковидный синдром дельта-штамма может повлечь изменение голоса

  /   Обновлено: 07 августа 2021 09:13
Общество
Постковидный синдром дельта-штамма может повлечь изменение голоса
pixabay.com

Москва, 7 августа. Пациенты, перенесшие дельта-штамм коронавируса, могут столкнуться с изменением голоса и длительным воспалением носоглотки.

Чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, потеря обоняния также относятся к характерным для постковидного синдрома состояниям, рассказал врач-терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов в беседе с ТАСС.

Многие жалуются на всевозможные последствия фиброза легочной ткани, одышку и чувство затруднения дыхания. От этих симптомов страдают и молодые люди, не находившиеся раньше в группе риска, однако дельта-штамм чаще поражает именно людей молодого возраста, которые теперь тоже сталкиваются с проблемами иммунной, дыхательной, нервной систем.

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коронавирус COVID-19 дельта-штамм
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