В Сети показали, как выглядел бы кроссовер «Отряда самоубийц» и «Стражей Галактики»

Лос-Анджелес, 7 августа. В интернете появился фан-арт, на котором изображены персонажи из кинокомиксов «Отряд самоубийц» и «Стражи Галактики». Обе киноленты снял режиссер Джеймс Ганн.

Независимый постановщик уже долгие годы связан с жанром супергероики. Его первой работой в этом направлении стал фильм «Супер». Однако уже в 2014 году он был назначен на роль режиссера «Стражей Галактики» от Marvel Studios. Кинолента получила положительные отзывы и стала финансово успешной, а потому получила продолжение в 2017 году. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Ганн должен был снять и триквел, но из-за скандала с его аккаунтом в Twitter был уволен. Несмотря на то, что впоследствии его вернули на должность, он успел заключить контракт со студией Warner Bros. на съемки кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Его премьера состоялась в пятницу 6 августа, и, похоже, киноленту также ждет успех.

Теперь фанаты ждут, когда Джеймс завершит трилогию «Стражей Галактики» и примется за следующую работу во вселенной DC. Некоторые из них пофантазировали на тему объединенного проекта, в котором персонажи обоих фильмов попадут в одну команду.

‘Into the Gunn-Verse’ — The ultimate multiverse mash-up



Coming soon to an alternate timeline near you ???? pic.twitter.com/HNuHreFBkt