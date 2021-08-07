В Сети появились первые отзывы на фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Москва, 7 августа. Кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» режиссера Джеймса Ганна вышел в кинотеатрах 6 августа. В Сети уже появились первые отзывы о фильме.

Оригинальная картина о команде суперзлодеев была представлена в августе 2016 года. Несмотря на то, что она собрала хорошую кассу, преимущественно отрицательные отзывы зрителей и критиков кинокомпанию Warner Bros. пересмотреть свои взгляды относительно сиквела. Студия сменила постановщика и решила провести мягкий перезапуск, а потому фактически «Миссия навылет» является отдельным фильмом. С оригиналом его связывает лишь частичный каст актеров.

Уже спустя сутки после старта проката появились первые мнения о кинокомиксе. Зрители выразили его на YouTube-канале блогера Qewbite.

««Отряд самоубийц» Ганна больше похож на экранизацию «Мортал Комбат», чем сама экранизация «Мортал Комбат»», — отметил That's Egorka.

Пользователь moments for fans считает, что фильм вышел хорошим. Его основной шарм заключается в том, что зритель никогда не узнает, кто из персонажей может погибнуть.

«Только пришел с фильма. Очень понравился! Ждал, что будет плохо, хотя надеялся, что будет на уровне «Стражей». Получилось по-другому, но не менее круто! Получил огромное удовольствие, Крысолов — лапочка, Миротворец — огонь, Харли — крута. Ждем сериал "Миротворец", будет нечто», — поделился мнением Alexander Zinovyev.

Подписчик Андрей КаМышев посчитал киноленту скучноватой. Ему не понравилось, как режиссер раскрыл персонажей. Однако один раз посмотреть фильм все же стоит.

Ранее американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о фильме, который мечтает снять. Главную роль в проекте он бы отдал молодому актеру Адаму Драйверу.