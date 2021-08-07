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Адвокат Disney уверен, что иск Йоханссон — запланированная пиар-кампания
Шоу-бизнес
Адвокат Disney уверен, что иск Йоханссон — запланированная пиар-кампания
flickr.com

Лос-Анджелес, 7 августа. Иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за фильма «Черная вдова» является организованной пиар-кампанией, направленной на то, чтобы заставить кинокомпанию Disney выплатить компенсацию.

Кинокомикс «Черная вдова» вышел в США 9 июля одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. Зрители могли посмотреть киноленту или на большом экране, или у себя дома. Многие предпочли купить пропуск на онлайн-платформе, из-за чего кассовые сборы фильма резко упали. Гонорар его главной звезды напрямую зависит от этого показателя, что и послужило поводом для обращения в Верховный суд Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Согласно источникам, из-за гибридного релиза киноленты Скарлетт Йоханссон потеряла около 50 млн долларов. Актриса считает, что киностудия обязана была пересмотреть контракт с ней, поскольку ей была обещана премьера исключительно на большом экране. Однако адвокат студии Disney Дэниел Петрочелли считает иначе.

«Очевидно, что это хорошо организованная пиар-кампания, направленная на достижение результата, который не может быть достигнут в судебном процессе. Никакое общественное давление не может изменить или скрыть явные договорные обязательства. Письменный договор открыт и прозрачен», — отметил правозащитник.

Ранее стало известно, что голливудский режиссер Джеймс Ганн продолжит сотрудничать со студией DC Films после успешного старта в кинопрокате его блокбастера «Отряд самоубийц — 2: Миссия навылет».

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кино скарлетт йоханссон disney черная вдова
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